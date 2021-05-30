أول ما قام به مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه

كشف رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، عما قام به وما سيقوم به، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الأحد، بإلغاء قرار إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وكتب حساب مرتضى منصور على موقع "فيسبوك": "مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا الله سبحانه وتعالى، ويشكر جماهير الزمالك الوفية، وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين، وقضاء مصر العظيم، على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله أربع سنوات" .

وأضاف: "المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب (رئيس اللجنة الأولمبية المصرية) غير مشروع ويعتبر اعتداء على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبت مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك".

وأكد مرتضى منصور، أنه ليس من حق اللجنة الأولمبية إصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أنه سيقيم غدا الاثنين، دعوى قضائية ضد هشام حطب، ولجنته، وسيطالبهم بتعويض بقيمة 20 مليون جنية مصري عن الأضرار التي أصابته من قرارهم "الانتقامي" بعزلة، والذي ألغته محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع مرتضى منصور لمدة أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له في نادي الزمالك.

المصدر: RT

ناصر حاتم