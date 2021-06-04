الربابة العربية تصدح في بطرسبورغ بألحان روسية

من أعمال ألينا بودزوروفا يعزف الليلة، 4 يونيو، عازف الربابة المصري، حسن معتز، في افتتاح مهرجان "المواهب" الموسيقي الذي تقيمه دولة قطر في العاصمة الثقافية الروسية بطرسبورغ.

يأتي ذلك في إطار استضافة قطر كضيف شرف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث يضم المنتدى برنامجاً ثقافياً واسعاً، تقوم على إدارته وتنظيمه "وكالة الإبداع الثقافي" Cultural Creative Agency.

وفي تصريحات خاصة لـ RT، صرح عازف الربابة، حسن معتز، والذي يشارك في الفعالية الثقافية، بأن الموسيقى هي اللغة التي تجمع الشعوب جميعاً، لذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن يضم برنامج الحفل الليلة أعمالاً قطرية وروسية، باستخدام آلات موسيقية شرقية تقليدية، وأيضاً آلات سيمفونية غربية.

RT

وحول آلة الربابة يقول معتز: "تتكون آلة الربابة عادة من وترين، أحدهما معدن، والآخر من شعر الحصان، أما الآلة التي سوف أعزف عليها الليلة فقد استخدم في صنع وتريها شعر الحصان وحده."

وليست هذه المرة الأولى التي يعزف فيها عازف الربابة المرموق في روسيا، فقد زار روسيا من قبل، وعزف في إحدى قاعات موسكو، خلال احتفالية قطرية أخرى منذ بضع سنوات.

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ويشارك معتز عازفون آخرون على آلات القانون، توفيق مرخان، والعود، مهند ناصر، والناي، إبراهيم قدر، والدربكة، روني براك.

ووفقاً لمعتز، في النصف الأول من الحفل، ستعزف المجموعة كتخت شرقي 4 مقطوعات قطرية وعربية.

في النصف الثاني ستقدم المجموعة للجمهور أعمال المؤلفين الموسيقيين المعاصرين الروس التي أبدعت خصيصا لـ Mawaheb x SOUND UP حيث سيقدم الموسيقيون من أكاديمية قطر الموسيقية وأوركسترا قطر الفلهارمونية وأوركسترا "ساوند أب" أعمال فلاديمير مارتينوف وناستاسيا خروتشيفا وبافل كارمانوف وإيجور ياكوفينكو وألينا بودزوروفا.

ويضم البرنامج الثقافي "المواهب" مقطوعات تنتمي للثقافة الموسيقية لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بغرض خلق مجالات للتعاون بين فناني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهة والفنانين الروس من جهة أخرى.

وسوف يعرض برنامج "المواهب" سلسلة من الفعاليات الثقافية، متعددة الأجناس، تقام على خشبات المسارح الرئيسة لبطرسبورغ في الفترة ما بين 4 و6 يونيو الجاري.

وسيعرض المهرجان على الجمهور الحفلات السيمفونية والموسيقية السمعية والبصرية وحفلات النزهة الموسيقية والبرنامج التنويرية.

ويفتتح المهرجان مساء يوم الجمعة 4 يونيو في مسرح الفرقة الموسيقية الأكاديمية في بطرسبورغ بحفل Mawaheb x SOUND UP: music of oasis (موسيقى الواحة)، بصفته رحلة مع الثقافة الموسيقية في قطر والعالم العربي.

المصدر:RT