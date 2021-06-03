3 أفلام تمثل روسيا في مهرجان "كان" السينمائي

أدرج فيلم "أسرة بتروف في الإنفلونزا" من إخراج الروسي، كيريل سريبرينيكوف على البرنامج الرئيس لمهرجان "كان" السينمائي الذي يضم 24 فيلما.

أما فيلم"القضية" من إخراج الروسي، أليكسي غرمان وفيلم" القبضتان" من إخراج الروسية ،كيرا كوفالينكو فدخلا برنامج "النظرة الخاصة" للمهرجان.

إقرأ المزيد

وهناك فيلم آخر أدرج على البرنامج الرئيس للمهرجان وهو فيلم "المقصورة السادسة" للمخرج الفنلندي، يوهو وسمانين، وقدمت وزارة الثقافة الروسية دعما ماليا له. وشاركت في تصويره كذلك فنلندا وأستونيا وألمانيا.

وتضم بطولة الفيلم ممثلين روس وممثلات روسيات. ويروي الفيلم قصة رحلة القطار التي قام بها شابان من موسكو إلى مدينة مورمانسك في شمال روسيا.

فيما يتعلق بفيلم "اسرة بتروف في الإنفلونزا" من إخراج كيريل سريبرينيكوف فإنه مستوحى من رواية الكاتب الروسي من يكاترينبورغ، أليكسي سالنيكوف، وصدر الكتاب عام 2015 وفاز بعدد من الجوائز الأدبية الروسية والأجنبية.

وشاركت في إنتاج الفيلم كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا.

المصدر: تاس