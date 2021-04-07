مهرجان موسكو السينمائي الدولي يفتتح بعرض فيلم عن الحرب الوطنية العظمى

يفتتح مهرجان موسكو السينمائي الدولي يوم 22 أبريل الجاري بعرض فيلم "ديفياتايف" العسكري للمخرج الروسي، تيمور بيكمامبيتوف.

صرح بذلك يوم 6 أبريل نائب مدير المهرجان لشؤون العلاقات العامة، بيوتر شيبوتينيك.

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وقال إن الفيلم يروي قصة طيار سوفيتي أسير استطاع الهروب من الأسر الألماني إبان الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) والعودة إلى الوطن بطائرة حربية ألمانية استولى عليها.

يذكر أن المخرج الفلبيني المعروف، بريانتا ماندوسا، تولى رئاسة لجنة التحكيم في مهرجان موسكو السينمائي.

وتضم لجنة التحكيم كذلك المخرج السينمائي البرازيلي كريم أينوز، الممثل الصربي ميلوش بيكوفيتش حائز جائزة مهرجان "كان" السينمائي، المؤلف الموسيقي الروسي يوري بوتيينكو المعروف بتأليف الموسيقى لأفلام "أنا كارينينا" و"الدورية الليلية" و" الدكتورة ليزا"، المخرجة السينمائية الروسية ناغينا سيفولايفا.

جدير بالذكر أن مهرجان موسكو السينمائي الدولي – 2021 سيقام في 22 – 29 أبريل الجاري في موسكو بحضور المشاهدين والضيوف. ويتولى المخرج الروسي المشهور نيكيتا ميخالكوف إدارة المهرجان.

المصدر: تاس