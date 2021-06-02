دار "كريستيز" تبيع مخطوطات نادرة لإسحاق نيوتن

تطرح دار المزادات "كريستيز" للبيع مخطوطات نادرة للعالم البريطاني العظيم إسحاق نيوتن (1642 – 1727) بمبلغ يتراوح بين 600 و900 ألف جنيه إسترليني ( 849 – ألف دولار – 1.1 مليون دولار).

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية ناطق باسم "كريستيز"وقال إن نسخة عمل من بحث إسحاق نيوتن " "المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية" ستطرح للمزاد في 8 يونيو الجاري. وأوضح أن المخطوط مكتوب باللغة اللاتينية وعليه توقيع شخصي للعالم إسحاق نيوتن.

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وأعاد الناطق إلى الأذهان أن مخطوطات "المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية" التي ترفق بها تواقيع نيوتن الشخصية هي تحفة نادرة جدا في السوق ولم تعرض على الجمهور للبيع منذ 20 عاما. وإنها عبارة عن مسودة للطبعة الثانية من بحث نيوتن الأساسي تخلى هو عن نشرها.

وأثارت مسودة المخطوط اهتماما خاصا بين هواة جمع المخطوطات والمؤرخين لأنها مرفقة بتعليقات عالم الرياضيات والفلك الاسكتلندي، ديفيد غريغوري (1659-1708)الذي تعاون مع نيوتن أثناء زيارته لكامبردج عام 1694. وحفظ المخطوط في أرشيف غريغوري لغاية عام 1860.

يذكر أن المسودة تحتوي على ملاحظات تطال الأقسام الرئيسية لكل كتاب من كتب نيوتن الـ3 التي تسلط الضوء على ضغط السوائل ومدارات المذنبات وحركة الأجسام في مقاطع مخروطية.

جدير بالذكر أن "المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية" تشرح القوانين الفيزيائية العالمية للجاذبية والحركة. واستطاع نيوتن في هذا البحث صياغة قانون الجاذبية الكونية ودوره الموحد في الفضاء. ورأى البحث النور عام 1687 ليصبح أساسا للفيزياء النظرية والميكانيكا وعلم الفلك في جميع أنحاء العالم.

المصدر: تاس