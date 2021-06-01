المفاعل النووي الحراري الصيني يسجل رقما قياسيا

أعلنت وكالة "شينخوا" أن المفاعل الاندماجي توكاماك التجريبي الصيني، سجل رقما قياسيا تجاوز مركز الشمس من حيث درجة حرارة البلازما بمقدار 8 مرات، ورقما آخر في مدة الاحتفاظ بالبلازما.



و ينسب المفاعل الاندماجي EAST إلى مفاعلات توكاماك، التي تستخدم المجال المغناطيسي القوي لحصر البلازما الساخنة.

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وبلغت المؤشرات الرئيسية للرقم القياسي الجديد: 120 مليون درجة و101 ثانية في احتباس البلازما و160 مليون درجة و20 ثانية احتباس البلازما.

ويحاول الفيزيائيون إعادة إنشاء العمليات الجارية في باطن كوكب الأرض. وتنتج الشمس طاقة هائلة من تركيب عناصر كيميائية ثقيلة من عناصر خفيفة، ما يتطلب درجات حرارة وسرعة عالية (لاصطدام المكونات). ولكن للحصول على اندملج نووي حراري يمكن التحكم به، يجب معرفة كيفية الاحتفاظ بالبلازما لفترات زمنية طويلة كافية.

ويذكر أن EAST تمكن في عام 2016 من تسخين بلازما الهيدروجين إلى 50 مليون درجة واحتفظ بها مدة 102 ثانية. وفي عام 2018 تمكنت "شمس الصين الاصطناعية" من تسخين البلازما إلى 100 مليون درجة، ولكنها احتفظت بالبلازما 10 ثوان فقط.

والآن تم تسجيل رقم قياسي جديد، ولكن الهدف النهائي لعلماء الفيزياء هو الحصول على بلازما تصل حرارتها إلى 100 مليون درجة والاحتفاظ بها مدة 1000 ثانية.

ويأمل العلماء مستقبلا الحصول بفضل هذه التجارب العلمية، على مصدر طاقة نظيفة "لا نهائية، تعمل باستخدام الديوتيريوم (نظير الهيدروجين الثقيل) الموجود بكثرة في المحيطات. ووفقا لتقديرات العلماء تعادل الطاقة التي يعطيها لتر واحد من ماء البحر الطاقة التي تعطيها 300 لتر من البنزين.

المصدر" فيستي. رو