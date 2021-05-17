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افتتاح مسابقة "يوروفيجن" الموسيقية في هولندا

الثقافة والفن

افتتاح مسابقة
tj.sputniknews.ru
صورة أرشيفية
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افتتحت في روتردام الهولندية الأحد 16مايو مسابقة "يوروفيجن" الموسيقية الأوروبية التي جمعت وفودا تمثل 34 بلدا من أصل 39 بلدا مشاركا في المسابقة.

وقد تم البث التلفزيوني لمراسم افتتاح المسابقة للوفود التي لم تستطع الحضور إلى روتردام بسبب وباء "كوفيد – 19".

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وعلى سبيل المثال فإن المغنية الأسترالية ، مونتان، التي لم تحضر إلى روتردام ستشارك في المسابقة عن بعد وقد بعثت بنداء فيديو موسيقي.

وغاب عن مراسم الافتتاح كذلك الوفدان البولندي وإلآيسلندي اللذان أظهر اختبار كشف "كوفيد – 19" لدى بعض أعضائهما نتيجة إيجابية.

أما بقية الوفود، بما فيها الوفد الروسي، فحضرت مراسم افتتاح المسابقة، كما حضرت ضمنها المغنية الروسية، مانيجا" التي ستقدم أغنية "المرأة الروسية" برفقة الفنانين الذين يساعدونها في الأداء.

وقالت في حديث أدلت به لوكالة "تاس" الروسية إن "لحظات صعبة من حياتي جعلتني أبدع هذه الأغنية وأشارك في المسابقة".

يذكر أن، المغنية الروسية مانيجا ستشارك في الدور نصف النهائي الأول الذي سيقام في 18 مايو. أما الدور النهائي فسيقام في 22 مايو.

المصدر: تاس

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