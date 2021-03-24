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المغنية مانيجا تزيّن بدلتها بأقمشة ترمز لمختلف شعوب روسيا

الثقافة والفن

المغنية مانيجا تزيّن بدلتها بأقمشة ترمز لمختلف شعوب روسيا
Sputnik Evgeny Biatov
المغنية الروسية مانيجا
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قالت والدة المغنية مانيجا التي ستمثل روسيا في مسابقة "يوروفيجن" إنها ستخيط الأزياء التي سترتديها ابنتها في المسابقة الموسيقية من قصاصات أقمشة تعبر عن مختلف شعوب روسيا.

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جاء ذلك على لسان أم المغنية، نجيبة عثمانوفا، في حديث أدلت به للقناة التلفزيونية الروسية الأولى التي كانت قد رشحت مانيجا للمشاركة في مسابقة "يوروفيجن" الموسيقية الأوروبية.

وأوضحت أن مختلف مناطق روسيا ترسل حاليا إلى ابنتها قصاصات من أزياء نسائها. وقد تسلمت النماذج الأولى من الأقمشة من جمهوريات شمال القوقاز.

مع ذلك فإن النائبة في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) والفنانة المعروفة، يلينا درابيكو، دعت إلى منع مانيجا من الأداء تحت العلم الروسي.

وقالت إنها غير متأثرة بأغنية مانيجا "المرأة الروسية"، مضيفة أن المغنية لا تنتمي إلى أفضل المغنيات الروسيات.

يذكر أن، مانيجا سانغين، هي المغنية الروسية الطاجيكية الأصل. وقد ذاع صيتها بعد نشر أغنياتها الوجدانية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأصبحت المغنية سفيرة حسن النية لشؤون اللاجئين والتي تمثل روسيا في منظمة الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن مسابقة "يوروفيجن – 2021" ستقام في 18 - 22 مايو المقبل في روتردام الهولندية. ويشارك فيها الفنانون والفنانات والفرق الموسيقية من 41 بلدا.

المصدر: تاس

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