البرلمان الروسي: أغنية "المرأة الروسية" للمطربة مانيجا تعكس نزعة عالمية

أعلنت رئيسة لجنة الثقافة في البرلمان الروسي يلينا يامبولسكايا، أن أغنية "المرأة الروسية" التي ستغنيها مانيجا، في "يوروفيجن - 2021" تعكس نزعة تسود العالم والمسابقة الموسيقية.

وأوضحت رئيسة لجنة الثقافة في مجلس الدوما،، أن عبارة " الجميع يتصارعون ولا يصلون" التي تتضمنها الأغنية تعكس الأوضاع العالمية على الرغم من روحها المحافظة.

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يذكر أن القناة التلفزيونية الروسية الأولى رشحت الأسبوع الماضي المغنية الروسية طاجيكية الأصل، مانيجا، للمشاركة في مسابقة "يوروفيجن" الموسيقية الأوروبية الـ65 التي ستقام في 18 – 25 مايو المقبل في روتردام الهولندية حيث ستقدم أغنية "المرأة الروسية". وذلك بعد أن تخلت فرقة "ليتل بيغ" الموسيقة الروسية عن الترشح للمشاركة في "يوروفيجن – 2021"، مع العلم أن أغنيتها UNO قد جنت نحو 180 مليون مشاهدة على هامش "يوروفيجن – 2020" التي تم إلغاؤها لانتشار وباء فيروس كورونا في العالم.

وقد أثار ترشيح ، مانيجا" وأغنيتها "المرأة الروسية" أصداء متباينة بين الفنانين وفي المجتمع الروسي ككل.

المصدر: تاس