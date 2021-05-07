وفاة الكاتب المصري أسامة قرمان في إيطاليا

توفي الكاتب الصحفي المصري والأديب اسامة محمد علي قرمان يوم أمس الخميس في مستشفى بولونيا شمال إيطاليا، حيث تتم اليوم مراسم الدفن بمقابر المسلمين في بولونيا بناء على وصيته.

وكانت وزارة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج قد تواصلت مع رئيسة قسم الأورام بمستشفى بولونيا بعد انقطاع أخبار الكاتب الراحل، عقب منشور لأحد أصدقائه على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك".

وتضمن التقرير الطبي الخاص بحالة الكاتب الراحل وجود تاريخ مرضي منذ أكتوبر 2020 وإصابته بورم خبيث فى القولون، وقرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة لاستئصال الورم، لكنه رفض خوفا من خطورة الجراحة ومضاعفاتها.

ومع مرور الوقت تدهورت حالته حتى وصل الورم إلى جزء من الأمعاء، وقد كان من المقرر نقله لمدينة ميلانو اذا تحسنت حالته لكنه توفي قبل ذلك.

وتتابع وزارة الهجرة إنهاء الإجراءات الخاصة باستعادة متعلقاته إلى القاهرة بناء على وصيته.

المصدر: "أخبار اليوم"