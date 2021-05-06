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مصر.. إسلام خليل يكشف سبب خلافه مع سعد الصغير

الثقافة والفن

مصر.. إسلام خليل يكشف سبب خلافه مع سعد الصغير
instagram/saad_elsoghayar_official
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كشف الشاعر الغنائي المصري إسلام خليل عن سبب خلافة مع المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، وقال إن أغنية "بحبك يا حمار" كانت سبب الخلاف بينهما.

وقال إسلام خليل: "دائما ما يوجد مناوشات بيني وبين سعد الصغير. وهو، الصغير في بداياته مثل معظم المطربين الجدد كان يختار أغنية ناجحة ويغني منها مقطع صغير، أو يضيف عليها وتكون سبب شهرته فيما بعد، وذلك مثل ما حدث مع أغنية "بحبك يا حمار".

وأضاف أن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم كان له أغنية  "الحمار" الشهيرة، وكان سعد الصغير في بداياته أخذ منها مقطعا وأضاف عليه أغنيته الشهيرة "بحبك يا حمار"، وهو ما تسبب في الخلاف بينهما.

كما أشار إلى أن المطرب المصري أبو الليف صديقه ولا يوجد بينهما خلافات، لافتا إلى أنه كتب له أغنية تتر بداية ونهاية لمسلسل، ويقوم بغنائها في الحفلات، وهو ما يثبت عدم وجود أي خلافات أو مناوشات بعكس سعد الصغير.

المصدر: RT

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