منتج مسلسلات سوري: الدراما السورية مؤخرا لا تمثل الحقيقة

عبر المنتج الفني السوري، صلاح طعمة، عن مدى إعجابة بالإنتاج الدرامي في مصر لهذا العام، بسبب التنوع الكبير في المسلسلات المقدمة والتقنيات الفنية المستخدمة.

وأكد طعمة، خلال لقائه مع المذيع أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين، أن الدراما المصرية تعد مرجعية للجميع، حيث أن الأعمال المصرية في تطور دائم على المستوى الموضوعي والفكري والبصري بسبب وجود كوادر من الفنانين والتقنيات.

وأضاف المنتج السوري أن ما أثر على مستوى الدراما السورية في الفترة الأخيرة هي الإنتاجات المشتركة التي تتم في لبنان، حيث اعتبرها "موضوعات افتراضية مفبركة" تتم كتابة النص فيها على حسب جنسيات الممثلين المشاركين في العمل، فلذلك هي لا تمثل الحقيقة.

طعمة اعتبر الأعمال ذات البطولة الجماعية "مشروعا فنيا يحقق نجاحات كبيرة" ويساعد في ظهور وجوه فنية يمكن أن تأخذ فرصتها في الساحة الفنية.