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فيلسوف ألماني بارز يرفض تسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب

الثقافة والفن

فيلسوف ألماني بارز يرفض تسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب
AP Hermann J. Knippertz
يورغن هابرماس
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أعلن الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني البارز يورغن هابرماس تراجعه عن قرار تسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب، بسبب "النظام السياسي القائم هناك" في أبو ظبي.

وقال الفلسفي المخضرم البالغ من العمر 91 عاما في بيان سلمه ناشره إلى موقع Spiegel Online اليوم الأحد: "سبق أن أعربت عن استعدادي لتسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب هذا العام، وهذا كان قرارا خاطئا سأصلحه".

وأوضح هابرماس أنه لم يكتشف في البداية عن "الصلة الوثيقة بين المؤسسة التي توزع هذه الجوائز في أبوظبي والنظام السياسي القائم هناك".

وقد أعلن موقع جائزة الشيخ زايد للكتاب اختيار هابرماس كـ"شخصية العام الثقافية"، تقديرا لـ"مسيرته الفكرية الحافلة التي تمتد لأكثر من نصف قرن".

المصدر: "أسوشيتد برس"

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