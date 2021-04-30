مصر.. وفاة "الساحر شريف" أشهر مقدمي برامج خفة اليد في التسعينيات

أعلنت أسرة الساحر المصري شريف، أحد أشهر مقدمي ألعاب خفة اليد للأطفال، ومقدم برامج السحر في التلفزيون المصري في تسعينيات القرن الماضي، وفاته الجمعة.

وكتبت أسرة الساحر شريف عبر حسابه بـ"فيسبوك"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله، الساحر شريف والعزاء عند المقابر".

وقررت أسرة الراحل الاكتفاء بالعزاء عند مقابر الأسرة بالقاهرة بعد الصلاة عليه بسبب ظروف كورونا.

وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور نعت الساحر شريف، قائلة: "الله يرحمه الساحر شريف في الجنة إن شاء الله بقدر ما اسعدتنا واسعدت أطفالنا".

المصدر: RT