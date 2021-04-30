أحدث صورة للإعلامي زاهي وهبي من المشفى تنشرها زوجته: "يتماثل للشفاء"
الإعلامي اللبناني زاهي وهبي ـ تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qb20
نشرت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات صورة تجمعها بزوجها الإعلامي والشاعر زاهي وهبي وأكدت أنه بخير و"يتماثل للشفاء".
ووجهت الزيات عبر "تويتر" الشكر "لكل من كتب كلمة طيبة"، وللأصدقاء وقالت إن تلك المحبة كانت "الأوكسيجين الروحي والمعنوي".
الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء— Rabia Zayyat (@rabiazayyat) April 30, 2021
شكراً يا رب،
شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت،
شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة
محبتكم، صلواتكم، دعاؤكم، نذوركم، شموعكم كانت الأوكسيجين الروحي والمعنوي
ليحفظكم الله جميعاً #زاهي_وهبيpic.twitter.com/z8kl0NkrnX
وسبق للزيات أن نفت شائعات حول وفاة وهبي جراء مضاعفات إصابته بكورونا.
المصدر: RT