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أحدث صورة للإعلامي زاهي وهبي من المشفى تنشرها زوجته: "يتماثل للشفاء"

الثقافة والفن

أحدث صورة للإعلامي زاهي وهبي من المشفى تنشرها زوجته:
الإعلامي اللبناني زاهي وهبي ـ تويتر
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نشرت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات صورة تجمعها بزوجها الإعلامي والشاعر زاهي وهبي وأكدت أنه بخير و"يتماثل للشفاء".

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ووجهت الزيات عبر "تويتر" الشكر "لكل من كتب كلمة طيبة"، وللأصدقاء وقالت إن تلك المحبة كانت "الأوكسيجين الروحي والمعنوي".

وسبق للزيات أن نفت شائعات حول وفاة وهبي جراء مضاعفات إصابته بكورونا.

المصدر: RT

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