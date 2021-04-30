أحدث صورة للإعلامي زاهي وهبي من المشفى تنشرها زوجته: "يتماثل للشفاء"

الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء

شكراً يا رب،

شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت،

شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة

محبتكم، صلواتكم، دعاؤكم، نذوركم، شموعكم كانت الأوكسيجين الروحي والمعنوي

ليحفظكم الله جميعاً #زاهي_وهبيpic.twitter.com/z8kl0NkrnX