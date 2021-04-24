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زوجة الإعلامي اللبناني زاهي وهبي تنفي شائعات وفاته

الثقافة والفن

زوجة الإعلامي اللبناني زاهي وهبي تنفي شائعات وفاته
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الإعلامي اللبناني زاهي وهبي
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طمأنت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات زوجة الإعلامي والشاعر زاهي وهبي جمهوره على صحته، وذلك بعد انتشار شائعات حول "وفاته متأثرا بمضاعفات كورونا".

وقالت الزيات في تغريدة عبر "تويتر": "زاهي بخير، لا تصدقوا الشائعات".

وانشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن وهبي توفي جراء مضاعفات إصابته بكورونا.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن وضع وهبي الصحي لا يزال على حاله الحرج في غرفة العناية الفائقة بمستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت.



المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية

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