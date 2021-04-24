زوجة الإعلامي اللبناني زاهي وهبي تنفي شائعات وفاته

طمأنت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات زوجة الإعلامي والشاعر زاهي وهبي جمهوره على صحته، وذلك بعد انتشار شائعات حول "وفاته متأثرا بمضاعفات كورونا".

وقالت الزيات في تغريدة عبر "تويتر": "زاهي بخير، لا تصدقوا الشائعات".

زاهي بخير ، لا تصدقوا الإشاعات #زاهي_وهبي — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) April 24, 2021

وانشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن وهبي توفي جراء مضاعفات إصابته بكورونا.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن وضع وهبي الصحي لا يزال على حاله الحرج في غرفة العناية الفائقة بمستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت.







المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية