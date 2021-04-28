فردوس عبد الحميد: الساحة الفنية ضاقت و60% من أصحاب المهنة في منازلهم

أكدت الفنانة المصرية فردوس عبد الحميد أن الساحة الفنية تدور في مساحة ضيقة مقتصرة على عدد من المؤلفين والمخرجين والممثلين، حتى أصبح 60% من أصحاب المهنة جالسين في منازلهم منذ فترة.

وقالت خلال حوارها مع برنامج "التاسعة" المذاع على التلفزيون المصري مساء الأربعاء، إن "هناك عددا من المخرجين الذين ما زالت لديهم فرصة للعطاء ولا يعملون ومنهم مجدي أبو عميرة وجمال عبد الحميد ومحمد فاضل، كما أن هناك عددا من الممثلين والمصورين الرائعين بلا عمل".

وأضافت: "هناك عدد من المخرجين والمؤلفين المتميزين على الساحة الفنية حاليا، إلا أن الدائرة ضيقة، ولو نظمت الدولة مسابقة لكتاب السيناريو أو القصة والرواية سنكشف مبدعين كثيرين".

وأبدت الفنانة القديرة إعجابها الشديد بالفنان دياب وأدائه في مسلسل "نسل الأغراب"، الذي تشارك في بطولته، كما وصفت ما قدمه الفنان أحمد مكي بمسلسل "الاختيار 2" بالمفاجأة والدور العظيم.

وتشارك الفنانة فردوس عبد الحميد، في هذا الموسم الدرامي من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، إلى جانب الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، وعدد من النجوم المصريين.

ناصر حاتم القاهرة

المصدر: RT