الفنان الأردني إياد نصار عن أدائه شخصية ضابط مصري: مسؤولية كبيرة

كشف الفنان الأردني إياد نصار لبرنامج "ناس أونلاين" عن مدى سعادته لدوره في مسلسل "الاختيار 2" وتجسيده شخصية الراحل محمد مبروك، الذي عمل ضابطا في الأمن الوطني المصري.

وأوضح نصار أنه كان لا يعرف كثيرا عن شخصية محمد مبروك، وعن قضية التخابر التي كان يباشرها، وعندما عرض عليه الدور قام بزيارة أسرة وأبناء الراحل للتعرف أكثر عليه وعلى حياته، لكن في هذه اللحظة شعر بالمسؤولية الكبيرة الواقعة عليه كفنان، وهي إيصال رسالة لأسرة الراحل "بأننا جميعا نرى محمد مبروك بطلا وشهيدا يستحق الإشادة والتقدير".

كما أضاف نصار أنه اتخذ قرارا هاما "تكريما لروح الشهيد محمد مبروك"، يتمثل في عدم مشاركته في أي عمل فني آخر خلال شهر رمضان، والالتزام فقط بتجسيد دور الضابط الراحل.

المصدر: RT