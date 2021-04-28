نجوى فؤاد ترد على اتهامها بـ"إثارة الغرائز" وتكشف سبب اعتزالها الرقص

أكدت الفنانة المصرية نجوى فؤاد أنها لم تستهدف تقديم رقص مثير للغرائز، مشيرة إلى أنها "عندما ترقص أو تقوم بعمل ما، يكون تركيزها في العمل وليس في نظرات الناس إليها".

وفي تصريح لقناة "القاهرة والناس"، قالت فؤاد: "رقصي لم يكن للأثارة وملابسي لم تكن مبتذلة"، مشددة على أنها كانت تقدم فنا وليس إثارة.

وأوضحت أنها أول راقصة يتعاون معها كبار الملحنين، مضيفة أنها اعتزلت الرقص والفن بسبب كلمة "خليعة".

وكشفت أنها أغلقت باب الرقص، قائلة: "أنا نسيت موسيقى الرقص ولو حد طلب مني أرقص برفض وامشي".

ولفتت إلى أنها "سعيدة بكونها راقصة ولم تندم يوما لكونها راقصة لكن الرقص مرحلة انتهت من حياتها الآن".

المصدر: "صدى البلد"