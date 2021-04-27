مقطع فيديو لألماني يؤدي أغنية سوفيتية يحصد مليوني مشاهدة على "يوتيوب" في وقت قصير

حصد مقطع فيديو موسيقي مستوحى من أغنية "مدينة أحبها" قام موسيقي الروك الألماني، تيل لنديمان، بأدائها باللغة الروسية، نحو مليوني مشاهدة على "يوتيوب" خلال أيام معدودة.

يذكر أن أغنية "مدينة أحبها" ألّفها الموسيقي السوفيتي، نيكيتا بوغوسلوفسكي، عام 1939. وتروي الأغنية قصة طيار عسكري سوفيتي يتمنى أن تكون مدينته المحبوبة في أمان وهدوء.

أما مغني الروك الألماني المعروف ورئيس فرقة Rammstein الموسيقية الألمانية، تيل لنديمان، الذي قضى أباه أيام شبابه في موسكو فيمثل كأنه طيار أيضا ويغني أغنيته باللغة الروسية.

وذاع صيته في روسيا كمغنٍ ألماني يقدم أغنيات سوفيتية في حفلات موسيقية يقيمها في روسيا وألمانيا.

يذكر أن المغني والممثل السوفيتي الراحل، مارك برنيس، اشتهر بأدائه لأغنية "مدينة أحبها" في أحد الأفلام السينمائية الذي عرض في الاتحاد السوفيتي عشية الحرب الوطنية العظمى ( 1941 – 1945).

المصدر: نوفوستي