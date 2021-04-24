 
مباشر

خالد النبوي معلنا تعافيه من كورونا: دعواتكم كانت سندا كبيرا

الثقافة والفن

خالد النبوي معلنا تعافيه من كورونا: دعواتكم كانت سندا كبيرا
facebook
الفنان المصري خالد النبوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9g8

أعلن الفنان المصري خالد النبوي عن شفائه من فيروس كورونا، مؤكدا أنه أجرى التحاليل الطبية وجاءت نتيجتها سلبية.

وكتب النبوي في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الحمد والشكر لله، سلبي كورونا".

إقرأ المزيد
زوجة الفنان خالد النبوي تناشد جمهوره بالدعاء له
زوجة الفنان خالد النبوي تناشد جمهوره بالدعاء له

وأضاف: "أتمنى من الجميع أن تأخذوا كل الاحتياطات اللازمة، ربنا يحفظكم ويحفظ مصر".

وتابع: "دعواتكم كانت سند كبير بعد كرم ربنا سبحانه و تعالى".

 

الحمد و الشكر لله، سلبي كورونا. أتمنى من الجميع تاخدوا كل الاحتياطات اللازمة، ربنا يحفظكم و يحفظ مصر .🙏

Posted by ‎خالد النبوى - Khaled Elnabawy‎ on Saturday, April 24, 2021

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا