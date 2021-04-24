خالد النبوي معلنا تعافيه من كورونا: دعواتكم كانت سندا كبيرا
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أعلن الفنان المصري خالد النبوي عن شفائه من فيروس كورونا، مؤكدا أنه أجرى التحاليل الطبية وجاءت نتيجتها سلبية.
وكتب النبوي في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الحمد والشكر لله، سلبي كورونا".
وأضاف: "أتمنى من الجميع أن تأخذوا كل الاحتياطات اللازمة، ربنا يحفظكم ويحفظ مصر".
وتابع: "دعواتكم كانت سند كبير بعد كرم ربنا سبحانه و تعالى".
الحمد و الشكر لله، سلبي كورونا. أتمنى من الجميع تاخدوا كل الاحتياطات اللازمة، ربنا يحفظكم و يحفظ مصر .🙏Posted by خالد النبوى - Khaled Elnabawy on Saturday, April 24, 2021
المصدر: RT