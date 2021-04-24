خالد النبوي معلنا تعافيه من كورونا: دعواتكم كانت سندا كبيرا

أعلن الفنان المصري خالد النبوي عن شفائه من فيروس كورونا، مؤكدا أنه أجرى التحاليل الطبية وجاءت نتيجتها سلبية.

وكتب النبوي في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الحمد والشكر لله، سلبي كورونا".

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وأضاف: "أتمنى من الجميع أن تأخذوا كل الاحتياطات اللازمة، ربنا يحفظكم ويحفظ مصر".

وتابع: "دعواتكم كانت سند كبير بعد كرم ربنا سبحانه و تعالى".

الحمد و الشكر لله، سلبي كورونا. أتمنى من الجميع تاخدوا كل الاحتياطات اللازمة، ربنا يحفظكم و يحفظ مصر .🙏 Posted by ‎خالد النبوى - Khaled Elnabawy‎ on Saturday, April 24, 2021

المصدر: RT