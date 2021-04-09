زوجة الفنان خالد النبوي تناشد جمهوره بالدعاء له

ناشدت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، جمهوره بالدعاء له، موضحة أنه يعاني من وعكة صحية كبيرة .

وجاء في المنشور الخاص بحساب منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي:"خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له".

وتفاعل العديد من متابعي زوجة الفنان خالد النبوي مع المنشور بالدعاء للفنان والبعض تساءل عن الحالة الصحية وتفاصيل سبب مطالبتها بالدعاء له لكن دون رد.

وتحدثت بعض التعليقات عن إجراء خالد النبوي عملية قسطرة مفاجئة بالقلب.

فيما تداول ناشطون على السوشيال ميديا شائعات تفيد بإصابة الفنان خالد النبوي بفيروس كورونا، وسوء حالته الصحية إثر تعرضه لأعراض شديدة من المرض.

الفنان خالد النبوي، كان قد خطف الأنظار على مدار الأيام الماضية متابعيه على حساباته بموقع "فيسبوك"، ببطولته للفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، والمعروف باسم "حضارة مصر".

المصدر: وسائل إعلام مصرية اليوم