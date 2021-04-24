وسائل إعلام: إيقاف ممثل أمريكي عن "دوبلاج" أحد الأدوار لعدم انتمائه إلى المثليين جنسيا

أفاد موقع "يونيلاد" الإلكتروني البريطاني المتخصص في الأخبار الاجتماعية والترفيهية بأن الممثل الأمريكي هانك آزاريا تم عزله عن تجسيد صوت أحد أبطاله بسبب عدم كونه مثليا جنسيا.

وأوضح الموقع أن آزاريا الذي يتكلم بصوته أكثر من بطل في مسلسل "ذا سيمبسون" الكرتوني الشهير عالميا، لن يجسد من الآن فصاعدا صوت طلبه "خوليو" الكوبي، المثلي وفقا للسيناريو.

ويحسب "يونيلاد" فقد تقرر أن يت استبدال صوت آزاريا بصوت ممثل آخر وهو طوني رودريغيز، الذي يشارك بطله في الانتماء إلى المثليين جنسيا بل وله أيضا أصول كوبية، ما يجعله "أقرب" من "خوليو".

المصدر: "نوفوستي"