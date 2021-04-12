مصر.. محمد رمضان يكشف تفاصيل مشهد قتل الحصان المثير للجدل

كشف الفنان المصري محمد رمضان تفاصيل مشهد قتل الحصان المثير للجدل، وذلك خلال عرض المشاهد الأولى من إعلان مسلسله الجديد "موسى".

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وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية: "مشهد موت الحصان الذي ظهر في الإعلان الترويجي لمسلسل موسى ليس حقيقيا، في الدراما والسينما كل ما نشاهده ليس حقيقيا، وبالمناسبة أنا صورت مشاهد كثيرة بالحصان بعد تصوير هذا المشهد".

وأوضح عن اتهامه بالغرور: "محدش يقدر يحكم على حد بالغرور غير لما يقابله، وجمهوري اللي قابلني يرد، ده أنا بفتح حضنى ليهم قبل ما يفكر ييجى عليا، وعربيتي جمهوري هو اللي جبهالي، ولو غضب عليا يبقى رفدني، ولما بروح بطيارة خاصة ده من شروطي للمنتج اللي عاوزني، لأنى نجم مصري ومصر فوق أي حد في العالم، وأسطول السيارات بتاع النجم المصري ده لا يقل عن أسطول أي نجم في أمريكا".

وتابع: "فيديو إلقاء الدولارات في المياه مشهد تمثيلي، وسيعرض قريبا، ضمن كليب لى، أنا ممثل ومغني، ومش مطلوب مني تبرير كل مشهد، وتم تصوير هذا الفيديو قبل صدور الحكم القضائي بتغريمي في قضية الطيار".

المصدر: اليوم السابع