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فنان مصري يكشف عن إصابة نجله بمرض خطير (صور)

الثقافة والفن

فنان مصري يكشف عن إصابة نجله بمرض خطير (صور)
Reuters
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كشف الفنان المصري عمرو عبد الجليل، عن الحالة الصحية لابنه عبد الجليل، وإصابته ومرضه بالتهاب في العصب المخي التاسع، وهو العصب المسؤول عن الكلام والمضغ والبلع.

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وقال الفنان المصري إن نجله سوف يجري عملية جراحية، بعد التشخيص الدقيق للمرض، الذي أصابه منذ أكثر من 4 سنوات.

فيما ذكر عبد الجليل الابن: "الحمد لله.. الحمد لله من فضل رب العالمين، ربنا قدر إني أعرف المرض اللي عندي بالضبط بعد 4 سنين ونص بتألم كل ثانية فيهم، العصب المخي التاسع ده العصب بتاع الكلام والمضغ والبلع، هو ده العصب اللي التهب عندي، عشان كدة مبقدرش اتكلم ولا أمضغ ولا أبلع خالص، أنا بإذن الله هعمل العملية، دي عملية تردد حراري على العصب التاسع، كل اللي أنا طالبه منكم بس الدعاء".

فنان مصري يكشف عن إصابة نجله بمرض خطير (صور)
youm7
الفنان عمرو عبد الجليل وابنه
فنان مصري يكشف عن إصابة نجله بمرض خطير (صور)
فنان مصري يكشف عن إصابة نجله بمرض خطير (صور)

يشار إلى أن الفنان عمرو عبد الجليل، يشارك في مسلسل "كل ما نفترق" المقرر عرضه بعد أيام قليلة خلال موسم دراما رمضان 2021.

المصدر: أخبار اليوم+اليوم السابع

 

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