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فيديو.. حليمة بولند تحتفل بعد إعلان براءتها في قضية "غسيل أموال المشاهير"

الثقافة والفن

فيديو.. حليمة بولند تحتفل بعد إعلان براءتها في قضية
حليمة بولند
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كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن تلقيها عددا من الهدايا من أهلها ومحبيها ومعجبيها بعد إعلان براءتها في قضية "غسيل أموال المشاهير" في الكويت ورفع التحفظ عن أموالها وحساباتها.

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حيث تلقت بولند من والديها هدية ضخمة بمناسبة براءتها وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الخراف والنوق.

كما تلقت مجموعة كبيرة من باقات الورود والهدايا والشوكولاتة من عدد كبير من محبيها وأصدقائها.

ونشرت حليمة بولند مقطع فيديو ظهر فيه عدد من الخراف في حديقة منزلها وعلقت قائلة "توي قاعدة من النوم لقيت كل هالخرفان في حديقتي فديتهم أهلي جايبيلي كل هالخرفان الله يحفظهم وحاطين شرايط وردية كيوت".

كما نشرت حليمة بولند مقطعا آخر لعدد من النياق وقالت "وهدولي بسبب طلعتي بالسلامة من بابا فديت بابا الله يحفظه ويطول بعمره ويخليه تاج على راسنا".

وكان النائب العام الكويتي قرر رفع التحفظ عن أموال وحسابات عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المتورطين في قضية غسيل الأموال الشهيرة، والمعروفة إعلاميا باسم "قضية غسيل أموال المشاهير"، في تطور جديد للمراحل الأخيرة من القضية.

ونقلت "القبس" الكويتية عن مصدر مطلع، أن النيابة العامة أصدرت قرارا للبنك المركزي برفع التحفظ عن أموال وحسابات خمسة من المشاهير وهم: "حليمة بولند وفوز الفهد ومشاري بو يابس وفرح الهادي وجمال النجادة".

وقال المصدر، إن هناك قرارات أخرى وملفات قضايا لا تزال قيد الدراسة.

المصدر: القبس+ وسائل التواصل الاجتماعي

 

 

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