في يوم نقل "موكب المومياوات الملكية".. هند صبري تعلن شفاءها من كورونا

أكدت الفنانة التونسية الشهيرة، هند صبري، شفاءها من فيروس كورونا، عبر منشور لها على صفحتها الشخصية في "فيسبوك".

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وقالت هند صبري في "فيسبوك": "المسحة سلبية، الف حمد وشكر يا رب".

وأضافت: "الله يشفي ويلطف بكل مريض ويصرف عننا الوباء".

المسحة سلبية 🙏 الف حمد و شكر يا رب .. الله يشفي و يلطف بكل مريض و يصرف عننا الوباء🙏 Posted by ‎هند صبري - Hend Sabry‎ on Saturday, April 3, 2021

وكانت الفنانة، هند صبرى، كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا، موضحة أنها تخضع لفترة عزل منزلي منذ فترة، وتنتظر شفاءها خلال أيام قليلة لتعود لتصوير أعمالها الفنية.

وحول اختيارها من قبل وزارة السياحة والآثار المصرية للمشاركة بموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، وردا على ردود فعل متباينة في الشارع المصري، حيث استنكر البعض هذا الأمر باعتبار أن هند صبري ليست مصرية، أكدت الفنانة التونسية الشهيرة سعادتها البالغة للمشاركة في الحدث العالمي "نقل المومياوات الملكية"، مستنكرة تلك التعليقات السلبية التي انتقدت الاستعانة بها "في هذا الحدث العالمي".

وقالت هند صبري في "فيسبوك": "أفقت على سيل من الانتقادات و الاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل الموميات الملكية، فوجب التوضيح..أنا كتبت "فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم".. من اجتهد و قرر إني مشاركة لوحدي ؟؟؟؟؟؟؟؟"

وأضافت: "هل يجوز أن حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟ ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلا أن تكون مش مصرية أبا عن جد؟"

وأكملت: "هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير، وهذا أمر طبيعي ومسلم به ولا نقاش فيه.. وأكررها..فخورة بأني أشارك بجزء صغير جدا إلى جانب كبار نجوم مصر، وعبرت عن حبي لها بهذه المشاركة..اللي فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيق..مصر أكبر من كده بكتير.نقطة".

صباح الخير .. في البيت و معزولة و الحمد لله أيام معدودة تفصلني عن التعافي ان شاء الله من دور كورونا و اعود للتصوير .... Posted by ‎هند صبري - Hend Sabry‎ on Thursday, March 25, 2021

المصدر: RT