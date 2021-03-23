فنان روسي حائز جائزة الأوسكار يصوّر فيلما عن الأمير ألكسندر نيفسكي

سينتهي تصوير فيلم الرسوم المتحركة عن الأمير والقديس المسيحي الأرثوذكسي الروسي، ألكسندر نيفسكي، بحلول عام 2024.

صرح بذلك مخرج الفيلم والحائز جائزة الأوسكار السينمائية، ألكسندر بيتروف، على هامش مهرجان أفلام الرسوم المتحركة الذي انتهت أعماله أمس في مدينة سوزدال السياحية الروسية.

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وأوضح قائلا إن "العمل على تصوير الفيلم بدأ منذ عام واحد. وقد انتهت مرحلته التحضيرية وبدأت الآن مرحلته الإنتاجية".

ورفض المخرج الكشف عن تفاصيل سيناريو الفيلم فاكتفى بالقول إن فيلم الكارتون يستغرق ساعة واحدة وكاتب السيناريو هو الشاعر الروسي المعروف، يوري أرابوف.

يذكر أن الفيلم يصور على أساس تكنولوجيا الفن التشكيلي الحي التي اعتمدها، بيتروف عند تصويره لفيلم الكارتون "الشيخ والبحر" الذي فاز عام 2000 بجائزة الأوسكار السينمائية.

جدير بالذكر أن ألكسندر بيتروف، هو مخرج أفلام الكارتون والفنان التشكيلي الروسي المعروف وهو الفنان الوحيد الذي يمثل فن الرسوم المتحركة في أكاديمية الفنون الجميلة الروسية.

المصدر: تاس