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أغنية المطربة الروسية مانيجا ثانية بين الأغنيات المشاركة في "يوروفيجن" من حيث الشعبية

الثقافة والفن

أغنية المطربة الروسية مانيجا ثانية بين الأغنيات المشاركة في
Sputnik Evgeny Biatov
المغنية الروسية مانيجا
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حصد فيديو أغنية المطربة الروسية، مانيجا، والتي ستمثل بها روسيا في مسابقة "يوروفيجن - 2021" الموسيقية الأوروبية ما يزيد عن 4.5 مليون مشاهدة على قناة "يوتيوب" التابعة لـ"يوروفيجن".

وأصبحت الأغنية ثانية من حيث الشعبية بين الأغنيات المشاركة في المسابقة.

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وقد نشر فيديو أغنية مانيجا "المرأة الروسية" على قناة "يوتيوب" في 10 مارس. ولم تتقدم عليها إلا أغنية فرقة Hurricane الصربية "Loco Loco " التي حصدت على يوتيوب منذ 5 مارس الجاري 4.7 مليون مشاهدة.

أما أغنية المطربة المولدافية روسية الأصل، ناتاليا غوردينكو، "Sugar" التي ساعد ملك المسرح الغنائي الروسي، فيليب كيركوروف، في تقديمها فجنت على "يوتيوب" مليون مشاهدة.

يذكر أن مانيجا سانغين هي المغنية الروسية طاجيكية الأصل. وذاع صيتها بعد نشر أغنياتها الوجدانية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأصبحت المغنية سفيرة حسن النية لشؤون اللاجئين والتي تمثل روسيا في منظمة الأمم المتحدة.

يذكر أن مسابقة" يوروفيجن–2020" التي كان يفترض أن تقام في ربيع عام 2020 في روتردام الهولندية تم إلغاؤها بسبب انتشار وباء فيروس كورونا في العالم وتأجيلها إلى ربيع عام 2021.

ويتوقع أن تقام "يوروفيجن – 2021" في 18 - 22 مايو المقبل في روتردام الهولندية. ويشارك فيها الفنانون والفنانات والفرق الموسيقية من 41 بلدا.

المصدر: نوفوستي

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