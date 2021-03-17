وفاة قائد الأوركسترا الأمريكي الشهير جيمس ليفاين

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بوفاة قائد الأوكسترا الشهير المدير الفني السابق لدار "متروبوليتان أوبرا" الأمريكية جيمس ليفاين، عن 77 عاما.

وتوفي ليفاين يوم 9 مارس الجاري، ولم يتم الإعلان عن وفاته حتى اليوم الأربعاء.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب وفاته، كما لم يفسر الأطباء سبب تأخر الإعلان عن وفاة المايسترو، فيما كان ليفاين في السنوات الأخيرة يعاني من ورم خبيث في الكلى.

ويعتبر ليفاين أحد أشهر قادة الأوركسترا في العالم في العقود الأخيرة، وكان يعمل في "متروبوليتان أوبرا" في نيويورك منذ 1976 وحتى 2018، حين تمت إقالته على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي.

وعمل ليفاين أيضا في أوركسترا بوسطن السيمفونية في الولايات المتحدة وأوركسترا ميونخ الفيلهارمونية في ألمانيا.

المصدر: نيويورك تايمز، نوفوستي