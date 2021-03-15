دخول الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" القائمة النهائية للأوسكار

دخل الفيلم الروائي "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية القائمة النهائية لجائزة أوسكار لأفضل فيلم دولي.

وتضم القائمة أفلام "جولة أخرى" من الدنمارك و"أيام أفضل" من هونغ كونغ و"عمل جماعي" من رومانيا و"إلى أين تذهبين يا عايدة" من البوسنة والهرسك.

والفيلم بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ضياء ليان والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، وحصد في 2020 و2021 العديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية عربية وغربية.

وكتبت مخرجة الفيلم باللغة الإنجليزية: "يشرفني أن أقدم لتونس أول ترشيح للقائمة النهائية لأوسكار أفضل فيلم دولي.. أمر لا يصدق لكنه حقيقي".

كما وصل فيلم "الهدية" للمخرجة الفلسطينية فرح نابلسي إلى القائمة القصيرة لجائزة أوسكار أفضل فيلم قصير والتي تضم خمسة أفلام أيضا.

وسيقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار في 25 أبريل المقبل.

المصدر: رويترز