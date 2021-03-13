شرط قانوني يحرم رامز جلال من الظهور في رمضان

رفضت نقابة الإعلاميين في مصر التظلم الذي تقدم به الفنان رامز جلال مقدم برامج المقالب في شهر رمضان عبر فضائية "mbc مصر".

وأكدت نقابة الإعلاميين أن رامز جلال لم يشرّع وضعه حتى الآن ولم يتقدم للحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة.

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وكان رامز جلال، قد تقدم بالتماس على القرار الذي كانت قد أصدرته النقابة في شهر رمضان الماضي بمنع ظهوره، حينما كان يقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، لافتا إلى أن النقابة رفضت هذا الالتماس، وبالتالي لا يحق له الظهور في شهر رمضان المقبل حتي تقنين وضعه.

وكان محامي رامز جلال قد أكد أن ما يقدمه رامز لا يعد برنامجا كالبرامج الحوارية التي تخضع لقوانين نقابة الإعلاميين، لكن النقابة قررت في رمضان الماضي، منع ظهور رامز جلال في أي وسيلة إعلامية، وتبين أنه غير مسجل أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام.

وأوضحت النقابة، أن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج عبر فضائية إم بي سي، وهي موجهة للمجتمع المصري، وتحمل اسم الدولة المصرية.

المصدر: موقع "أخبار اليوم" المصري