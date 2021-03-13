سوبرانو مصرية تقدم مؤلفا روسيا للجمهور المصري (فيديو)

تقدم مغنية الأوبرا، أميرة سليم، (طبقة السوبرانو)، حفلا في السابعة، من مساء اليوم السبت، في مكتبة الإسكندرية تقدم فيه أحد أبرز الأعمال للمؤلف الموسيقي الروسي، رينغولد غليير.

وسوف تصدح السوبرانو بكونشيرتو السوبرانو الكولوراتورا والأوركسترا مصنف 82 (الكولوراتورا هو صوت السوبرانو الذي يتميز بالرشاقة والخفة والمهارة الفائقة)، بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو/ ناير ناجي، والذي يقدم إلى جانب عمل غليير من مؤلفات شوبرت السيمفونية رقم 5 في سلم سي بيمول الكبير مصنف 485، ومن مؤلفات برامز السيريناده رقم 2 في سلم لا الكبير مصنف 16.

classicalmusicnews.ru

يشتهر المؤلف الموسيقي الروسي، رينغولد غليير (1875-1965)، ليس فقط بكونه أحد أبرز المؤلفين الموسيقيين الروس في القرن الماضي، ولكنه كان معلماً قديراً تتلمذ على يده كثيرين.

Facebook

ومن أشهر من تتلمذ على يده نيكولاي مياسكوفسكي (1881-1950)، سيرغي بروكوفييف (1891-1953)، سيرغي كوسيفيتسكي (1874-1951).

وقد كتب غليير ما يزيد عن 500 عمل موسيقي من بينها 2 أوبرا، و20 عملاً سيمفونياً (من بينها 3 سيمفونيات)، 8 أعمال حجرة للوتريات، وحوالي 180 عمل للبيانو، إلى جانب الموسيقى للعروض المسرحية والأفلام وغيرها.

إقرأ المزيد

ويتميز كونشيرتو السوبرانو الكولوراتورا والأوركسترا مصنف 82 بتداخل الثقافات الوطنية المختلفة (من جمهوريات الاتحاد السوفيتي)، مغلفةً طابع روسي/سوفيتي ينتمي لمدرسة "الخمس الكبار" الروسية من القرن التاسع عشر. وقد نتج ذلك عن دراسة غليير الدقيقة والمتعمقة لموسيقى الشرق. وقد حصل المؤلف عن هذا الكونشيرتو على جائزة ستالين من الدرجة الأولى.

وأميرة سليم هي مغنية أوبرا مصرية درست في كونسيرفاتوار القاهرة، فصل فيوليت مقار وصبحي بدير ونيفين علوبة، ثم أكملت دراستها في إيطاليا على يد غابريلا رافتسي، والتحقت بفرقة أوبرا القاهرة، وحصلت على منحة دراسية للدراسة في فرنسا، وقدمت الكثير من أدوار البطولة في مصر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

المصدر: RT