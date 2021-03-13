ممثل عربي يفوز بـ"الأوسكار الفرنسية" عن دوره كأفضل ممثل

فاز الممثل التونسي، سامي بوعجيلة، بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم ''بيك نعيش''، للمخرج التونسي، مهدي البرصاوي، ضمن فعاليات الدورة 46 لـ"جوائز سيزار" في العاصمة الفرنسية باريس.

إقرأ المزيد

وأدى سامي بوعجيلة في فيلم "بيك نعيش" دور فارس، المتزوج من ميريام (الممثلة التونسية، نجلاء بن عبد الله)، وتدور أحداث الفيلم حول رحلة عائلية لفارس وميريام برفقة ابنهما الصغير، حيث يتعرضون لحادثة إرهابية، وهذه الحادثة تكشف أسرارا عدة.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "بيك نعيش" شارك إلى جانب "جوائز سيزار"، أي "الأوسكار الفرنسية" وفقا لموقع "موزاييك إف إم" التونسي، في عدة مهرجانات دولية، من بينها مهرجان البندقية 2019، حيث توج سامي بو عجيلة بجائزة "أفضل تمثيل" بقسم "أوريزونتي".



المصدر: "موزاييك إف إم"