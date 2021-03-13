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"عادي عادي".. عمرو دياب يسقط على المسرح ويكمل الغناء

الثقافة والفن

Reuters Eric Gaillard
الفنان المصري الشهير، عمرو دياب
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو يظهر سقوط الفنان المصري الشهير، عمرو دياب، على المسرح، أثناء إحيائه حفلا غنائيا.

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ويبين الفيديو أنه أثناء غناء عمرو دياب ومشيه على المسرح، يغني أغنيته "يا أنا يا لا" في حين زلت قدمه، وسقط، ثم طمأن الجمهور قائلا: "عادي، عادى"، وأكمل الغناء.

المصدر: RT

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