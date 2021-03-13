"عادي عادي".. عمرو دياب يسقط على المسرح ويكمل الغناء

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو يظهر سقوط الفنان المصري الشهير، عمرو دياب، على المسرح، أثناء إحيائه حفلا غنائيا.

إقرأ المزيد

ويبين الفيديو أنه أثناء غناء عمرو دياب ومشيه على المسرح، يغني أغنيته "يا أنا يا لا" في حين زلت قدمه، وسقط، ثم طمأن الجمهور قائلا: "عادي، عادى"، وأكمل الغناء.

لحظة سقوط الفنان #عمرو_دياب على خشبة المسرح أثناء إحياء حفل غنائي خاص في أحد فنادق #القاهرة. وتدارك #الهضبة الموقف سريعاً ونهض على الفور مطمئناً جمهوره بالقول: "عادي عادي"#اخبار_الفنpic.twitter.com/4JBE0w7ocs — 24.ae | منوعات (@24Entertain) March 13, 2021

المصدر: RT