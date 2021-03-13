احتجاجا على تعامل باريس مع كورونا.. ممثلة فرنسية تتعرى على المسرح في حفل توزيع "سيزار"

صدمت الممثلة الفرنسية، كورين ماسييرو، الحضور والجمهور في حفل توزيع "جوائز سيزار" بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد أن خلعت كامل ملابسها وظهرت عارية، مع عبارات "احتجاجية" على جسدها.

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وظهرت كورين ماسييرو مع عبارة "لا ثقافة، لا مستقبل" مكتوبة على بطنها العاري، مع جملة "أعيدوا لنا الفن، جان"، على ظهرها، حيث صعدت الممثلة الفرنسية إلى المسرح بزي حمار مغطى بدم مزيف، قبل أن تتجلى في ثوب مبلل بالدماء، ومن ثم خلعت ملابسها تماما، بينما ظهرت مقدمة الحفل، مارينا فوا، في حالة صدمة، فيما صفق الجمهور بالنهاية.

يذكر أن ماسييرو كانت تحتج على رئيس الوزراء، جان كاستكس، وعلى استجابة الحكومة الفرنسية لجائحة كورونا، إذ قالت الممثلة الفرنسية بينما تخلع ملابسها: "لدي زي أخير وبعد ذلك، لا يوجد شيء آخر...هذا الشخص الذي يريد بشرة روجر المتقطع؟".

وأضافت ماسييرو ممازحة الحضور: "لا أعتقد أنه ستتم دعوتي العام المقبل...سوف نرى".

ويقال إن الاقتباس الخاص بـ"روجر" هو إشارة إلى العنوان "من وضع روجر الأرنب؟" (وهو عنوان فيلم لرسوم متحركة وشخصيات حية)، وإشارة إلى عمال الترفيه المتقطع في البلاد، الذين احتجوا واحتلوا المسارح في الأسابيع الأخيرة في محاولة لمطالبة الحكومة بتحديد موعد لإعادة فتح الفنون، إذ أنه وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، تم إغلاق المؤسسات الثقافية في البلاد، بما في ذلك المتاحف وأماكن الموسيقى ودور السينما، في أكتوبر الماضي، لمحاولة للسيطرة على حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

المصدر: VULTURE" + RT"





