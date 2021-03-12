مصر.. الفنان محمد رمضان يتعرض لإصابة خطيرة (فيديو)

تعرض الفنان المصري محمد رمضان، لإصابة خطيرة في ظهره خلال تصويره أحد المشاهد بمسلسله الدرامي الجديد "موسى" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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ونشر رمضان، فيديو يوضح حجم الإصابة التي تعرض لها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله، وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، ولكن الحمد لله.. الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون..ثقة في الله نجاح دائماً وأبداً.. رمضان يجمعنا".

وظهر في الفيديو جروح وحروق في ظهر محمد رمضان، نتيجة المشهد الذي كان يصوره بالمسلسل، وتواجد أحد الأطباء لإسعافه بعد الحادث.

المصدر: RT