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الفنان المصري محمد رمضان يجتاح "يوتيوب" بأغنية جديدة

الثقافة والفن

الفنان المصري محمد رمضان يجتاح
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نشر الفنان المصري محمد رمضان، أغنية جديدة بصوته تحت عنوان "أنا البطل" على قناته الخاصة في "يوتيوب" وحظيت الأغنية بمشاهدات واسعة، تجاوزت 6 ملايين مشاهدة بأقل من أسبوع.

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والأغنية التي نشرها رمضان قبل 6 أيام ظهر فيها بصحبة تمساح وشبل، بالإضافة إلى ارتدائه قناعا لشخصية الجوكر الشهيرة.

وكان رمضان قد نشر مقطع فيديو من أغنية "أنا البطل"، عبر حسابه في "إنستغرام" منذ أيام.

وظهر الفنان المصري في وقت سابق بصورة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل 2021، نائما على ظهر تمساح.

الفنان المصري محمد رمضان يجتاح
انستغرام، إحدى لقطات أغنية محمد رمضان الجديدة "

المصدر: RT

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