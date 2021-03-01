مصر.. غياب تام للفنانين عن جنازة الفنانة أحلام الجريتلي (صور)

علق أحمد الجريتلي، نجل شقيق الفنانة أحلام الجريتلي، على غياب الفنانين، عن حضور مراسم الجنازة المقامة في مسجد القبة الفديوية.

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وقال أحمد الجريتلي، لصحيفة "الوطن" المصرية، "لن نلوم على أحد من أصدقائها من الوسط الفني"، واصفا الأمر بقوله: "عادي"، مؤكدا أن الأسرة لم تركز على هذا الجانب إطلاقا، داعيا الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكان عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية عزوز عادل، قد أعلن عن وفاة الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر ناهز الـ70 عاما.

والجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها: "حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو.

وتزوجت من الدكتور شيرين حسين منذ ما يزيد عن 25 عاما ولم ينجبا أي أطفال، وتعد الزوجة الثانية لحسين بعد انفصاله عن زوجته الأولى التي أنجب منها ابنته الوحيدة.

المصدر: الوطن