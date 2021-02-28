وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي عن عمر ناهز الـ70 عاما

أعلن عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية عزوز عادل، عن وفاة الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر ناهز الـ70 عاما. ‫

وعلق عادل عبر إحدى صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي قائلا: "رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

والجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها: "حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو.

وتزوجت من الدكتور شيرين حسين منذ ما يزيد عن 25 عاما ولم ينجبا أي أطفال، وتعد الزوجة الثانية لحسين بعد انفصاله عن زوجته الأولى التي أنجب منها ابنته الوحيدة.

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وكانت وسائل الإعلام المصرية أفادت في وقت سابق اليوم بوفاة الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر ناهز 90 عاما، داخل أحد مستشفيات القاهرة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب شعبان بالفيروس الأسبوع الماضي، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.

المصدر: "الوطن" + RT