وفاة مفاجئة للمثلة الشابة الكورية الجنوبية سونغ يو – جونغ في ظروف غامضة

توفيت الممثلة الكورية الجنوبية اللامعة سونغ يو – جونغ السبت في مقتبل العمر وهي لم تتجاوز بعد 26 عاما مخلفة حزنا عميقا لدى جمهورها، لاسيما بعد تردد أخبار عن احتمال وفاتها انتحارا.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن ظروف رحيل هذه الفنانة الشابة المفاجئ، التي اشتهرت في السنوات الماضية بدورها في مسلسل "مِيْكْ يُور ويش" (عبِّر عمّا تتمناه)، والتي من المقرر أن يتم دفنها بعد ظهر اليوم الاثنين في العاصمة سيئول.

وكانت وسائل إعلام في بلادها قد تحدثت عن انتحارها قبل أن تتراجع عن هذه الأخبار بحذفها. وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ كونغ، من جهتها، إنه في حالة وفاة الفنانة سونغ يو – جونغ انتحارا فإنها تُضاف إلى قائمة طويلة من الانتحارات المعهودة في الوسط السينمائي والتلفزيوني في كوريا الجنوبية الذي يعاني محترفوه من ضغط مهني كبير.

بدأت سونغ مشوارها كعارضة لمواد التجميل، قبل انتقالها إلى التمثيل سنة 2013 بمشاركتها اللامعة في الفيلم العاطفي "غولدن رينبو" (قوس قزح الذهبي)، وحققت نجاحا معتبرا بدورها في "سْكول 2017" (المدرسة 2017)، فيما برعت أكثر في آخر أعمالها على الشاشة "دِير ماي نِيْم" (عزيزي اسمي) سنة 2019. لكنها ظهرت لاحقا في عدة أعمال موسيقية آخرها فيديو كْليب "هاوْ دو آيْ" (كيف أنا) سنة 2020.

المصدر: صحيفة "South China Morning Post" الصادرة في هونغ كونغ/موقع القناة الإذاعية "Japan FM" (بالفرنسية)