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ممثل مصري مشهور يعلن شفاءه من كورونا

الثقافة والفن

ممثل مصري مشهور يعلن شفاءه من كورونا
amirkararaofficial1
الممثل المصري المشهور أمير كرارة
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أعلن الممثل المصري المشهور، أمير كرارة، اليوم الاثنين، عن تعافيه من فيروس كورونا، وذلك بعد أن جاءت نتيجة فحصه للفيروس "سلبية".

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 ونشر أمير كرارة عبر حسابه في "إنستغرام": "الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض".

وكان كرارة قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته في "إنستغرام"، يوم 26 ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر أن الممثل المصري أجل تصوير حلقة جديدة من برنامجه "سهرانين" في موسمه الجديد، بعد ما شعر بالإجهاد الشديد بسبب التصوير المتواصل.

ممثل مصري مشهور يعلن شفاءه من كورونا
amirkararaofficial1

كما يشارك أمير كرارة في مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يعد من أضخم إنتاجات الدراما التلفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم، أحمد السقا، ومي عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، وعدد آخر من الفنانين.

المصدر: "اليوم السابع"

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