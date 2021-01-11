ممثل مصري مشهور يعلن شفاءه من كورونا

أعلن الممثل المصري المشهور، أمير كرارة، اليوم الاثنين، عن تعافيه من فيروس كورونا، وذلك بعد أن جاءت نتيجة فحصه للفيروس "سلبية".

إقرأ المزيد

ونشر أمير كرارة عبر حسابه في "إنستغرام": "الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض".

وكان كرارة قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته في "إنستغرام"، يوم 26 ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر أن الممثل المصري أجل تصوير حلقة جديدة من برنامجه "سهرانين" في موسمه الجديد، بعد ما شعر بالإجهاد الشديد بسبب التصوير المتواصل.

كما يشارك أمير كرارة في مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يعد من أضخم إنتاجات الدراما التلفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم، أحمد السقا، ومي عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، وعدد آخر من الفنانين.

المصدر: "اليوم السابع"