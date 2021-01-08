نقل الفنان المصري هادي الجيار إلى العناية المركزة متأثرا بكورونا

نقل الفنان المصري القدير هادي الجيار، اليوم الجمعة، إلى العناية المركزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنانة نهال عنبر، إن الحالة الصحية للفنان الجيار ليست مستقرة لكنها أكدت أيضا عدم تدهورها، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت عنبر في تصريحات لـ "بوابة الأهرام" أن الفنان نقل إلى العناية المركزة منذ قليل بسبب وجود مشاكل في الأكسجين، منوهة أن الإصابة حدثت له منذ ثلاثة أيام.

وينضم الفنان هادي الجيار إلى قائمة الفنانين المصريين الذين أصيبوا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أعلن عدد كبير إصابتهم بكورونا، من بينهم يسرا، وأمير كرارة، وكريم فهمي، وغيرهم.

المصدر: "الأهرام"