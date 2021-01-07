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حسين الجسمي مطمئنا جمهوره: الحمد لله تلقيت لقاح كورونا (صورة)

الثقافة والفن

حسين الجسمي مطمئنا جمهوره: الحمد لله تلقيت لقاح كورونا (صورة)
sainaljassmi/media
الفنان الإماراتي حسين الجسمي
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وثق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، اليوم الخميس، لحظة تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

ونشر الجسمي صورة له عبر حسابه في موقع "تويتر" أثناء تلقيه اللقاح، وأرفقها بالقول: "الحمدلله.. تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19. الحمد لله على نعمة الإمارات والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان".

وتابع: "وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائما بفكر وحكمة ودعم قيادتنا وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن".

وكانت الإمارات قد أعلنت تسجيل 2988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة بالإضافة إلى وفاة 5 مصابين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن بدء مشاركة المتطوعين ضمن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

المصدر: RT

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