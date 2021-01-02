عادل إمام في وحيد حامد: خسارة كبيرة للفن المصري والعربي

نعى الفنان المصري عادل إمام الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد الذي توفي اليوم عن 77 عاما، إثر أزمة صحية ألمت به.

وكتب عادل إمام على "فيسبوك": "اليوم فقدت صديقي وأخي وحبيبي ورفيقي وحيد حامد".

وأضاف: "خسارة كبيرة للفن المصري والعربي ... الله يرحمك يا وحيد ويدخلك فسيح جناته".

‎اليوم فقدت صديقي و اخي و حبيبي و رفيقي وحيد حامد ... خسارة كبيرة للفن المصري و العربي ... الله يرحمك يا وحيد و يدخلك فسيح جناته تم النشر بواسطة ‏Adel Emam - عادل إمام‏ في السبت، ٢ يناير ٢٠٢١

يذكر أن الكاتب وحيد حامد ولد بقرية بني قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وتزوج الإعلامية زينب سويدان رئيسة التلفزيون المصري سابقا، وهو والد المخرج السينمائي مروان حامد.

ومن أعمال حامد مع الزعيم عادل إمام: النوم فى العسل، طيور الظلام، انتخبوا الدكتور سليمان، الإرهاب والكباب، المنسى، اللعب مع الكبار، الإنسان يعيش مرة واحدة، الغول، مسجل خطر، الهلفوت، عمارة يعقوبيان.

المصدر: صدى البلد