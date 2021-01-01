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تبرئة رامز جلال من تهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

الثقافة والفن

تبرئة رامز جلال من تهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني
صورة من الأرشيف
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قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، ببراءة الفنان رامز جلال، في دعوى أقامتها الكاتبة هيام كمال، ضده وضد مالك قناة "إم بي سي" واتهمتهما فيها بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

وأكد دفاع الكاتبة، أنه سيتقدم استئنافا على الحكم الصادر، لتفصل بها محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.

وكانت محكمة جنح العجوزة، أحالت الدعوى المقامة من دفاع الكاتبة هيام كمال، ضد المشكو في حقهما إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، وحملت رقم 1641 جنح مالية.

وأوضحت الدعوى القضائية أن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بكاتبة فكرة برنامج "رامز تحت الأرض"، و"رامز تحت الصفر"، مشيرة إلى أنه خلال الدعوى القضائية، تواصل فريق الإعداد معها وحصل منها على الفكرة المسجلة والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي. 

المصدر: اليوم السابع

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