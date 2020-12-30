موسكو تعرض آخر فيلم وثائقي بمشاركة بيير كاردان

سيعرض في فبراير المقبل بموسكو فيلم "دار كاردان" الوثائقي حول مصمم الأزياء الفرنسي المشهور، بيير كاردان الذي توفي الثلاثاء في باريس عن عمر يناهز 98 عاما.

أفاد بذلك ناطق باسم شركة "بيونبر" السينمائية التي تولت عرض الفيلم. وقال إن الفيلم عرض لأول في مهرجان البندقية السينمائي الدولي حيث حاول مخرجه إلقاء الضوء على العلامة التجارية المعروفة في العالم أجمع وبورتريه أسطورة الموضة الذي يقف وراءها. وقد أطلقت على الفيلم تسمية "دار كاردان" ليروي قصة حياة مصمم الأزياء المشهور ومسيرته الإبداعية.

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وسمح مصمم الأزياء العظيم لمخرجي الفيلم بالاستفادة من أرشيفه وأدلى كذلك ببضعة أحاديث صحفية في ختام عمره.

يذكر أن، بيير كاردان ولد عام 1922 في إيطاليا ومن هناك انتقلت عائلته إلى فرنسا. وبدأ مسيرته في عالم الموضة كتلميذ بسيط في ورشة الأزياء. وزار كاردان روسيا أكثر من مرة. وكانت لديه علاقات حميمة مع أسطورة الباليه الروسية والعالمية، مايا بليسيتسكايا، التي قدم لها آخر نماذج أزيائه اللامعة .

وأقام دار الموضة التابع له عام 1991 معرضا كبيرا في الساحة الحمراء. ومنحته الحكومة الروسية عام 2014 وسام الصداقة.

المصدر: تاس