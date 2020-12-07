حفيدة أبو زهرة الهنغارية تتألق في برنامج مسابقات دولي (فيديو)

عبرت الفتاة الهنغارية من أصول مصرية، أميرة أبو زهرة، إلى التصفيات النهائية من برنامج المسابقات "فيرتوزوس في 4+"، الذي يشارك في لجنة تحكيمه أحد أشهر عازفي الفيولينة في العالم.

وكانت أميرة أبو زهرة (14 عاما) قد قامت بأداء الحركة الثانية من كونشيرتو آلة الفيولينة والأوركسترا رقم 4 مصنف 31 في سلم ري الصغير للمؤلف البلجيكي هنري فيوتان (1820-1881)، والذي حاز إعجاب لجنة التحكيم. حيث عبر مكسيم فينغيروف، عازف الفيولينة المخضرم، وأحد أهم العازفين على الساحة العالمية، عن سعادته بأداء أميرة، وقال لها:

لقد بذلت مجهودا رائعا، وحققت نتائج مذهلة، لكن الأهم من ذلك هو الرسالة التي تقدمينها. فعلى الرغم من المهارة الرفيعة والقدرات التي تملكين ناصيتها، إلا أن صوتك على الآلة يمتلك ذلك الحمض النووي الذي يميزك عن بقية العازفين. وأنا على يقين أنك ستتطورين إلى الأفضل، وسوف نتعرف دائما على صوتك المميّز على الآلة.

كذلك عبر أعضاء آخرون من اللجنة عن تأثرهم الشديد بعزف أميرة، حيث قالت إحداهن إن عزف أميرة جعلها تذرف الدموع، ويمكن أن توصف تلك الموسيقى كدواء لعلاج البشر، حيث تبدو وكأنها امتداد لصدى المشاعر الإنسانية العميقة التي تحمل في طياتها الفرح والألم في ذات الوقت.

وسألت إحدى المحكّمات أميرة عن حقيقة ما إذا كانت تجيد التكلم بست لغات، فردت أميرة بالإيجاب، حيث ولدت في ألمانيا، لذا فهي تتحدث الألمانية، وتتحدث اللغة الهنغارية بطبيعة الحال لكون والدتها هنغارية، كما أن أصولها المصرية من ناحية الأب، عازف البيانو، أحمد أبو زهرة، وجدها الممثل المصري القدير، عبد الرحمن أبو زهرة تجعلانها دائما ما تحاول الحديث باللغة العربية قدر المستطاع. أما عن اللغات الإنجليزية فهي تدرس بالإنجليزية إلى جانب دراستها للغتين الفرنسية، والإيطالية.

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وهذا هو الموسم السادس من برنامج "فيرتوزوس في 4+"، وهو بمثابة برنامج لدعم المواهب، لاكتشاف المواهب الشابة ورعايتها في حياتها المهنية بعد فوزهم بها. حيث يحصل الفائزون بالمسابقة على تسجيل قرص مدمج CD منفرد لكل منهم، كما يتاح لهم فرصة الأداء في حفلة موسيقية دولية. وقد ساهم البرنامج في أداء الفائزين بالمسابقات السابقة مع أبرز الفنانين العالميين مثل: أندريا بوتشيلي، وبلاسيدو دومينغو، وقدموا مواهبهم في أرقى القاعات الموسيقية مثل: قاعة كارنيغي في نيويورك، وقاعة برلين الفيلهارمونية، وكوفنت غاردن في لندن، والمنتدى الدولي في طوكيو.

ويشهد البرنامج فائزا واحدا من كل دولة، حيث يعلن عن فوز 5 فائزين، وتبلغ قيمة الجائزة 15 ألف يورو للفنان، إلى جانب فرصة للأداء مع فنان عالمي.

المصدر: RT