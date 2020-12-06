صحيفة مصرية تطرح 3 أسباب لـ"انفصال" عمر دياب ودينا الشربيني

أكدت قناة "صدى البلد" المصرية أن "سبب انفصال الفنان المصري المشهور عمرو دياب عن زوجته دينا الشربيني هو الحمل"، وذكرت نقلا عن مصدر مقرب أن عمرو دياب "رفض الإنجاب من دينا الشربيني".

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وأفاد موقع "صدى البلاد"، بأن مصدرا أعرب عن رؤيته لسبب رفض عمرو الإنجاب من دينا الشربيني، مؤكدا أن ذلك "تصوره الخاص" وأنه "لم يتحدث مع الهضبة في هذا الأمر الخاص".



وقال نفس المصدر لـ"صدى البلد" إن "سر سعادة عمرو دياب مع دينا الشربيني، هو أن كلا منهما كان متفرغا للآخر، من أجل إسعاده، وإسعاده فقط، دون وجود أي شيء آخر يمكن أن يشغل أحدهما عن الآخر"، موضحا بذلك "السبب الأول" لرفض دياب إنجاب زوجته للأولاد.

وأضاف: "المؤكد أن الأمر لن يصبح كذلك في حال إنجاب دينا الشربيني، وأن الاهتمام بالزوج لن يكون على نفس الوتيرة".



وأشار هذا المصدر إلى أن "السبب الثاني" في تصوره، يعود لكون عمرو دياب قد "سبق له الإنجاب من زوجتيه الأوليين، المصرية شيرين رضا، والسعودية زينة عاشور، أي أن تجربة الإنجاب ليست جديدة عليه، وأنه جرب من قبل تجربة الأبوة، خلافا لدينا الشربيني التي لم يسبق لها الإنجاب أبدا، فضلا عن أنه لم يسبق لها حتى ارتداء فستان زفاف في العلن"، بحسب "صدى البلد".



في حين أوضح المصدر للموقع أن "السبب الثالث" حول رفض دياب للإنجاب من دينا، هو "أن الإنجاب سيقتضي إعلان زواج عمرو دياب ودينا الشربيني رسميا، وهو أمر لم يفعله عمرو دياب ولا دينا الشربيني، إلا للمقربين فقط، ولكن بعيدا عن الجمهور والإعلام، حتى أن عددا من الصحف والمواقع لا تنشر اسم دينا الشربيني بوصف زوجة عمرو دياب، بسبب عدم إعلانه رسميا"، وفقا لـ"صدى البلد"



كما نفى نفس المصدر لـ"صدى البلد" معرفته بسبب "إخفاء أمر زواج عمرو دياب ودينا الشربيني، رغم ظهورهما الدائم معا في العديد من المناسبات، العامة والخاصة"، مشيرا إلى أن "سبب الخلاف الحقيقي بين عمرو دياب ودينا الشربيني هو الحمل، وليس كل الأخبار المتداولة حول خلافهما، نافيا أن تكون الغيرة سببا، ونافيا أيضا رغبتها في إعلان زواجهما رسميا".



وأكد المصدر أن "عمرو دياب متزوج من دينا الشربيني بعلم أسرتها، وكل المقربين منهما".







المصدر: صدى البلد