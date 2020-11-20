الكشف عن حقيقة انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني بعد إثارة جدل كبير

أثار إلغاء الفنان المصري عمرو دياب لمتابعة حساب الفنانة دينا الشربيني التي تربطهما علاقة حب، في إثارة شائعات حول انفصالهما.

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وقام عمرو دياب بإلغاء متابعة دينا الشربيني على موقع "إنستغرام" برغم استمرار دينا في متابعته ومتابعة حسابات أبنائه الأربعة نور ابنة شيرين رضا، وعبد الله وجنا وكنزى، أبناء زينة عاشور، ومتابعتها لحساب زينة نفسها.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية قام عمرو باقتصار المتابعة على حسابي شركته "ناي" وحساب إذاعة خاصة يملكها باسم "Diab FM"، ولا يتابع عبر حسابه الموثق أيا من أولاده الأربعة، ولا أية حسابات لمشاهير الفن، حيث يتعامل مع منصته على إنستقرام للترويج لأعماله الفنية فقط، وسبق واستخدمها لتقديم دينا الشربيني بطريقة رسمية إلى جمهوره، بنشر صورة تم التقاطها في أسبانيا، دون توضيح طبيعة علاقته بها، ولا يزال يحتفظ بكل صوره ومقاطع الفيديو التي تجمعه بدينا الشربيني.

المصدر: وسائل إعلام مصرية